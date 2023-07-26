إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق مصر إسكندرية الزراعي في البحيرة، جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين جراء تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة، وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «مؤمن ن»17 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى و «مصطفى.م.ب»، 20 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن وكسر في الحوض « صبحي.م.ي»، 23 سنة، مصاب بكسر في القدم اليمنى وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.