إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف، على طريق الطحاوية/ أبو حماد في الشرقية، وجرى نقلهم لمستشفى بلبيس المركزي وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس المركزي باستقبالها عدد 7 اشخاص مصابين في تصادم ربع نقل بالرصيف وتضمنت الأسماء الآتي:

«عمار. م ع» 13عاما، و«بدرية. م ح» 55 عاما، و«عيد. ع ع» 30عاما، و«سني. ع ع» 30 عاما، و«محمد. ع ع» 40 سنة، و«عبد الكريم. ع ح» 58 سنة، و«إسلام. ع ع» 20 سنة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبعد إجراء الفحص تبين إصابتهم على إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف بطريق أبو حماد فيما تم نقلهم لمستشفى بلبيس.

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بعدد مرافقها الى موقع الحادث لنقل المصابين، وجرى نقلهم الى مستشفى بلبيس فيما جرى تقديم الرعاية الطبية لهم.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما اخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حول الواقعة.