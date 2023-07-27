موعد جنازة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان شقيق الرئيس الإماراتي

نعى الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، أدت إلى وفاته.

وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

وأعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي 3 أيام على الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، في بيان جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم».

السيسي يعزي الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

من جهته تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعزاء لدولة الإمارات قيادة وشعبا في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي، قائلا: «أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي قدم عطاءً كبيراً لخدمة وطنه، فضلاً عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وأدام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق».

أبرز معلومات عن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

- يعد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان هو الابن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

- ولد الشيخ سعيد في مدينة العين عام 1965.

- حصل خلال تعليمه على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد.

- وتولى الشيخ سعيد في بداية حياته منصب وكيل دائرة التخطيط بأبو ظبي وعضوا في المجلس التنفيذي.

- تولى منصب رئيس دائرة المواني البحرية من عام 1991 إلى 1996.

- أصبح عضوا في مجلس أبوظبي للإنماء.

- كان الشيخ سعيد بن زايد عاشقا لكرة القدم.

- أصبح رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي للفترة 2002-2003.

- يحب الشيخ سعيد بن زايد الفن وخاصة الاطلاع علي التصاميم الهندسية والتطور العمراني.

- شارك في مشاريع تنموية كبيرة في الإمارات.

حداد رسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو، وذلك حدادا على وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

موعد جنازة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

كما أعلن ديوان الرئاسة أن صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ستقام اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في البطين بمدينة أبوظبي، على أن تقام صلاة الغائب على روحه في جميع مساجد الدولة بعد صلاة الظهر.