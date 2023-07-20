تفاصيل شهادات الإدخار الخماسية من بنك الإمارات دبي الوطني.. الفائدة تصل لـ 13.5%

توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، تناسب جميع متطلبات العملاء، من بينها شهادات الإدخار الخماسية بعائد تنافسي يصل إلى 13.5%، والتي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، مميزات وتفاصيل شهادات الإدخار الخماسية، بفائدة شهرية ثابتة تصل إلى 13.5%، المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني.

شهادات إدخار 5 سنوات بفائدة شهرية ثابتة 8.5%

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- معدل الفائدة الثابتة 8.5٪ سنوياً.

- دورية صرف الفائدة شهرياً.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات إدخار 5 سنوات بفائدة شهرية ثابتة 13.5%

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100000 جنيه مصري ومضاعفات 10000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- معدل الفائدة الثابتة 13.5٪ سنوياً.

- دورية صرف الفائدة شهرياً.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.