تفاصيل شهادات الإدخار الخماسية من بنك الإمارات دبي الوطني.. الفائدة تصل لـ 13.5%
كتب:
وليد عبد السلام
02:17 م | الخميس 20 يوليو 2023
شهادات الادخار
توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، تناسب جميع متطلبات العملاء، من بينها شهادات الإدخار الخماسية بعائد تنافسي يصل إلى 13.5%، والتي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني.
وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، مميزات وتفاصيل شهادات الإدخار الخماسية، بفائدة شهرية ثابتة تصل إلى 13.5%، المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني.
شهادات إدخار 5 سنوات بفائدة شهرية ثابتة 8.5%
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
- معدل الفائدة الثابتة 8.5٪ سنوياً.
- دورية صرف الفائدة شهرياً.
- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادات إدخار 5 سنوات بفائدة شهرية ثابتة 13.5%
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100000 جنيه مصري ومضاعفات 10000 جنيه مصري بدون حد أقصى.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
- معدل الفائدة الثابتة 13.5٪ سنوياً.
- دورية صرف الفائدة شهرياً.
- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.