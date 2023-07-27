نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول برقم الجلوس.. احصل عليها خلال دقائق

يترقب الكثيرون موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول برقم الجلوس، وذلك نحو أقل من ساعة من اعتمادها وإعلانها خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده ظهر اليوم الخميس في تمام الساعة 12، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويتساءل عدد من الطلاب حول كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول برقم الجلوس

وتوضح «الوطن»، خلال السطور الآتية طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول برقم الجلوس وهي كالتالي:

1- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- الضغط على خدمات الأزهر الشريف.

3- الضغط على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، حيث ستظهر فور اعتمادها من مشيخة الأزهر الشريف.

4- إدخال رقم الجلوس.

5- الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول برقم الجلوس ن خلال الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/splash.html