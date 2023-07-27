احصل على لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر أهالي وطلاب الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية بعد إعلان أسماء الأوائل بمختلف المحافظات، أمس، ويبحثون عن لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، لمعرفة نتائجهم في الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ومن المقرر أن يعلن شيخ الأزهر نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية بعد إطلاق لينك النتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم جلوس، ويشار إلى أنّ عدد الطلاب الذين أدّوا امتحانات الثانوية الأزهرية، وصل إلى 141 ألفًا و509 طلاب وطالبة، إذ وصل عدد الطلاب في القسم الأدبي 90 ألفًا و771 طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب في القسم العلمي 50 ألفًا و738 طالبا، وفقًا لبيان الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن للطلاب الحصول على لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من مشيخة الأزهر، من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف، ويمكن الحصول على لبنك بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي للثانوية الأزهرية الحصول على لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

- الضغط على خدمات الأزهر الشريف.

- الضغط على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، التي من المقرر اعتمادها فور إعلان شيخ الأزهر.

- إدخال الاسم ورقم الجلوس.

- الضغط على عرض النتيجة.