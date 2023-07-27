ينتظر ما يقارب 141 ألف طالب و509 طلاب في الثانوية الأزهرية ظهور رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر، بعد اعتماد وإعلان النتيجة اليوم الأربعاء، من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

لمعرفة نتجية الثانوية الأزهرية 2023، هناك عدة خطوات يجب على الطالب اتباعها، ويبدأ تفعيل هذه الخدمة وفق هذه الخطوات بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص باعتماد وإعلان النتيجة، اليوم.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

تأتي خطوات معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــا، واختيار خدمات الأزهر، بعدها ينتقل الطالب للضغط على عبارة «نتيجة الثانوية الأزهرية 2023»، ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به، فتظهر النتيجة في ثوان.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

شهد أمس الأربعاء، إعلان نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية 2023، وجاءت اسمائهم كالتالي: «أسماء عبدالله السماحي، حبيبة السيد خليفة، عصام هلال الحريري، ثراء سمير الرشيدي، حبيبة حمدي عبدالرحمن، ندى حسين السعودي، ياسمين عبدالفتاح النجار، بلال محمد جمعة، أحمد مقتدى صابر، أية محمد عجور، منة الله محمد أحمد».