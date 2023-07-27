الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وسط حالة ترقب من الطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات الجمهورية، خاصة بعدما أعلن الأزهر الشريف، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية مساء أمس، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس والإسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وفيما يتعلق بنتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، يمكن للطلاب الآن الحصول على النتيجة برقم الجلوس فور ظهورها من خلال الضغط هنا .

وبخلاف الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الازهر الالكترونية، كشف الأزهر الشريف مساء أمس، أسماء طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي 2023، الحاصلين على المركز الأول بمجموع 649 بنسبة 99.85% وجاءت أسمائهم كما يلي.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي والأدبي

الطالبة أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )

الطالبة حبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)

والطالب عصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية)

كما أعلن الأزهر الشريف إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية والمكفوفين وجاءت أسمائهم كما يلي.

الطالبة ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) الحاصلة على المركز الأول بنسبة 97.94%.

الطالبة حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) الحاصلة على المركز الثاني بنسبة 97.46%.

الطالبة ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) الحاصلة على المركز الثاني مكرر بنسبة 97.46% على المركز الثاني مكرر.