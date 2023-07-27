جامعة الإسكندرية: برنامج «ريبل» يربط مراكز ريادة الأعمال على مستوى مصر

أشادت الدكتورة غادة الخياط، مدير وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية ببرنامج «ريبل» لدعم مراكز ريادة الأعمال في الجامعات المصرية والعربية، موضحة أنه يعد حدثا مميزا.

فرصة للتشبيك مع مراكز ريادة الأعمال المصرية

وأضافت أن البرنامج كان فرصة جيدة للتشبيك مع مراكز ريادة الأعمال والحاضنات من كل ربوع مصر، والحديث عن أنشطة جامعة الاسكندرية وحاضنة الأعمال PILOT، موضحة أنه يجرى الإعلان عن دورة الاحتضان الثانية قريبا.

مشاركة جامعة الإسكندرية في تدشين برنامج RIPPLE

جاء ذلك على هامش مشاركة تدشين برنامج RIPPLE لدعم مراكز ريادة الأعمال أعضاء فريق عمل حاضنة PILOT جامعة الإسكندرية في إطلاق وتدشين برنامج RIPPLE لدعم مراكز ريادة الأعمال في الجامعات المصرية والعربية والذى يضم 30 جامعة مصرية منها جامعة الاسكندرية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.