«التموين» تتعاقد على 53 ألف طن زيت خام: المخزون الاستراتيجي يكفي 5 أشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على 53 ألف طن زيت خام صب، مشيرة إلى أن ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

وقالت وزارة التموين في بيان، إن الكميات المتعاقد عليها منها 6000 طن زيت صويا خام صب محلي مورد بالجنيه المصري، و47 ألف طن زيت خام صب مستورد، ليرتفع الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى ما يكفي 5 أشهر.

ونوهت وزارة التموين، أن ذلك جرى خلال أولى ممارسات زيت الطعام الخام بمقر الهيئة العامة للسع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.