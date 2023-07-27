النشاط الصيفي في مدارس الإسكندرية.. متعة للأطفال وتدريب مهني للأمهات

تشهد مدارس الإسكندرية النشاط الصيفي بكل مدارس الإدارات التعليمية في جميع الأنشطة والمجالات الفنية والثقافية والاقتصادية والرياضية والأشغال اليدوية سواء «هاند ميد» أو «كروشية»، بحضور الأطفال وأولياء الأمور.

إقبال كبير من طلاب المدارس

تقول نادية روبيل مدير أحد المجمعات التعليمية لـ«الوطن» إن إقبال الطلاب وأولياء الأمور هذا الصيف على النشاط الصيفي كبير جدا، ونسمح لأولياء الأمور بحضور ورش العمل لتعليم حرف وأشغال يدوية.

وأضافت هيام صبري وكيل المجمع أن النشاط الصيفي جعل من المدرسة نادي للطلبة للاستفادة من أوقات الفراغ ورفع مستواهم التعليمي، حيث يشمل النشاط تدريس اللغات والقرآن الكريم واللغة العربية.

أولياء الأمور: النشاط الصيفي استفادة لأبنائنا

تامر زكريا أحد أولياء الأمور، قال لـ«الوطن» إن النشاط الصيفي جمع أبناءنا بعيدا عن ما يضرهم وخاصة الإنترنت واللعب في الشارع وإضاعة وقتهم بلا فائدة، موضحا أن تعدد الأنشطة يحبب الأطفال في الذهاب إلى المدرسة، كما أن يدرب الأمهات على الأشغال اليدوية.