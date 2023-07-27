النفط يقترب إلى أعلى مستوى له عالميا في أكثر من 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة في التعاملات المبكرة الخميس لتعوض خسائر الجلسة الماضية، بعدما طغى شح المعروض والتوقعات بزيادة الطلب الصيني على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

تحول تركيز السوق العالمية إلى منظمة أوبك بلس

ومع أن تحرك الاحتياطي الفيدرالي كان متوقعا، أن يتحول تركيز السوق إلى منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك بلس» إذ تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف اجتماعها الشهري الأسبوع المقبل، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وستكون توقعات اللجنة للطلب أساسية في معرفة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستقرر تمديد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر.

انخفاض مخزون الخام الأمريكي بأقل من المتوقع

وفي الوقت ذاته، لا تزال معنويات السوق مدعومة بتعهدات الصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري باتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز النمو.

وكانت أسعار النفط تراجعت، أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزون الخام الأمريكي بأقل من المتوقع ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية تاركا الباب مفتوحا أمام رفع آخر.