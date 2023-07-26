انخفاض أسعار النفط عالميا.. والاقتصاد الصيني يخفف الخسائر

شهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر في اليوم السابق، بسبب زيادة مخزونات الخام الأمريكية، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها، أدت إلى تخفيف الخسائر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأكد هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس وحدة إن إس تريدينج التابعة لنيسان سيكيوريتيز، أنّ زيادة مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، أدت إلى بعض عمليات البيع في سوق النفط، مضيفا أنّ المستثمرين انتهوا من ترتيب مراكزهم قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

ارتفاع مخزونات الخام بأمريكا

وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس، أنّ مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.32 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 يوليو، وتوقع محللون استطلعت وكالة «رويترز» آرائهم، انخفاض المخزونات بمقدار 2.3 مليون برميل.

وشهدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفاضًا بنحو 1.04 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.61 مليون برميل، كما من المتوقع أن تصدر الحكومة الأمريكية بياناتها بشأن المخزونات يوم الأربعاء.

وسجلت عقود خام برنت انخفاضًا بلغ 26 سنتًا أو 0.3% ليصل إلى 83.38 دولار للبرميل عند الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 28 سنتًا أو 0.35% ليصل إلى 79.35 دولار للبرميل.

انخفاض في أسعار النفط

وشهدت أسعار النفط انخفاضًا بعد صعود خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتهما منذ 19 أبريل خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء، بسبب المخاوف المتزايدة من تقلص الإمدادات، والتزامات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، بفضل توقعات تقلص إمدادات الخام بفعل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في الإنتاج.

ووفقًا لأحدث البيانات الحكومية التي تم الإعلان عنها يوم أمس، فإنّ صادرات النفط السعودية انخفضت بنحو 40% في مايو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وفي الوقت ذاته، تعهّد قادة الصين، ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، بتعزيز دعم السياسة الاقتصادية.