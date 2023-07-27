أحمد موسى: رفع الفيدرالي أسعار الفائدة سلبي وطرح الشهادات الدولارية صائب

اعتبر الإعلامي أحمد موسى، قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، ليس إيجابيا بل تحركا سلبيا.

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي سيعقبه قرارات أخرى برفع الفائدة في دول الخليج.

طرح الشهادات الدولارية قرار صائب

وأكد أن طرح الشهادات الدولارية أمس، كان قرارا مهما وصائبا قبل القرار الأمريكي.

رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء 26-7-2023، لتصل إلى نطاق عند مستوى 5.50%، وذلك بهدف كبح جماح التضخم.

وكان قد قرر الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماع الأخير في يونيو الماضي بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 5.25%، وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الخاصة بأسعار المنتجين، والتي أظهرت تباطؤ مستويات التضخم.