عاجل.. تفاصيل شهادات الادخار الجديدة بالبنك العربي الأفريقي.. عائد يصل لـ40%

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي أمس الأربعاء عن إتاحته شهادات إدخار ثلاثية مدفوعة مقدما بعائد 40%، حيث تصل مدة شهادة الادخار إلى 3 سنوات، وهي ما تُعد فرصة أمام المواطنين الراغبين في إدخار واستثمار أموالهم، لذا توضح «الوطن» كافة شهادات البنك العربي الأفريقي الدولي.

تفاصيل شهادات البنك العربي الأفريقي الدولي

وأوضح البنك العربي الأفريقي الدولي أن شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدما بعملة الجنيه المصري تمتد على مدار 3 سنوات، وتصل نسبة الفائدة من الشهادة إلى 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، كما يتم صرف عائد الشهادة كاملا عند بداية ربط الشهادة.

الحد الأدنى لإصدار الشهادة

وكشف البنك العربي الأفريقي الدولي عن الحد الأدنى لإصدار الشهادة وهو مبلغ 5 آلاف جنيه، وبمضاعفات 1000 جنيه مصري، كما أنه لا يوجد حد أقصى للشهادة، وهي متاحة للعملاء من الأفراد فقط.

حالات كسر شهادة البنك العربي الأفريقي

وحسب ما أعلنه البنك العربي الأفريقي الدولي بشأن الشهادات، فإنه غير متاح كسر الشهادة قبل مرور فترة 6 شهور من تاريخ ربطها، على أن معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدماً كالآتي:

السنة الأولى بعد مرور 6 شهور: خصم 95% من قيمة الفائدة.

السنه الثانية: خصم 63% من قيمة الفائدة.

السنه الثالثة: خصم 28% من قيمة الفائدة.