أهم أخبار الاقتصاد اليوم.. طرح شهادات البنك الأهلي ومصر وانخفاض أسعار الدواجن

شهد الاقتصاد المصري، مجموعة من الأحداث والأخبار الاقتصادية التي تهم المواطن المصري، أمس، أكدت حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن، جاء على رأس هذه الأخبار، إصدار شهادات الادخار الدولارية من البنك الأهلي وبنك مصر، والتي يبدأ شراؤها اليوم الأربعاء.

شهادات البنك الأهلي الدولارية

أعلن البنك الأهلي المصري، إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، الشهادة الدولارية الأولى «الأهلي بلس» وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا.

الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فورا» وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.

شهادات بنك مصر الدولارية

وأعلن بنك مصر، طرح شهادة القمة بعائد 9% سنويا، وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويُصرف العائد مقدما للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري؛ وشهادة إيليت ذات عائد 7% سنويا، وهي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

انخفاض أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب تراجعا أمس الثلاثاء 25-7-2023، بنحو 15 جنيها في الجرام، بعد أن تراجع جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2150 جنيهًا.

تراجع أسعار الدواجن

واصلت أسعار الدواجن تراجعها في الأسواق المحلية مع هدوء القوة الشرائية عقب عيد الأضحى المبارك، وسجل سعر الدجاج الأبيض في المزرعة 55 جنيهًا، وسعر البيع للمستهلك 62 جنيهًا.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنّ سعر كيلو الفراخ البانية يتراوح في الأسواق بين 145 إلى 150 جنيهًا حد أقصى.