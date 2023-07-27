ترتيب أوائل المجموعات الأربعة في دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الفرق الأوائل للمجموعات الأربعة بدوري مراكز الشباب بالمحافظة، عقب انتهاء الأسبوع الأول منه، بانتهاء مباريات المجموعة الرابعة في النسخة العاشرة من الدوري، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى 3 ملاعب، جرت لقاءات فرق المجموعة الرابعة في تمام الساعة الخامسة مساءً، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فريق كفر مجر يتصدر المجموعة الأولى

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ فريق كفر مجر تصدر المجموعة الأولى بثلاث نقاط، وفريق المنشأة الكبرى تصدر المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، وكذلك فريق مسير تصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، وتصدر فريق الربع المجموعة الرابعة.

وتعقد لجنة المسابقات، اجتماعًا لمناقشة كافة الأحداث في مباريات الأربع مجموعات، وتستعرض تقارير مراقبي المباريات لإصدار القرارات الواجبة، وفق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة ونشرة وزارة الشباب والرياضة.

منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ يوم الأحد المقبل، ومباريات الأسبوع الثاني من عُمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.