«إكسترا نيوز»: انطلاق مسابقة البدل ومسرح الشارع في مهرجان العلمين اليوم

قال محمود السعيد، موفد قناة «إكسترا نيوز»، إنّ مدينة العلمين تضم فعاليات متنوعة طوال مدة مهرجان العلمين، لافتا إلى أن اليوم يشهد حدثين هامين، هما مسابقة البدل ومسرح الشارع، يستمران على مدار الثلاثة أيام القادمة، وينطلقان في تمام الساعة الثامنة مساءً، متابعا: «عدد كبير من الزوار الذين يتجهون إلى مدينة مرسى مطروح خلال فصل الصيف، يمرون على مدينة العلمين ليقضوا وقتا ممتعا بها من خلال السير على الممشى السياحي، والاستمتاع بالشاطئ والمقاهي والأجواء العامة بالعلمين الجديدة».

الأجواء وحالة الطقس بالعلمين الجديدة

وأضاف المراسل خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الطرق الساحلية والعلمين الجديدة كانا يشهدان شبورة مائية وضبابية فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، نظرا لقربهم من البحر المتوسط، ولكنها بدأت في الانحصار في الوقت الراهن مع سطوع أشعة الشمس، مشيرا إلى أنّ الأجواء وأحوال الطقس بشكل عام في مدينة العلمين الجديدة جيدة للغاية.

إقبال المواطنين على مهرجان العلمين

وأشار إلى وجود إقبال كبير للمشاركة بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة خلال ثالث أسبوع من المهرجان، مؤكدا أن الخبراء كانوا يتحدثوا عن كون مدينة العليمن الجديدة فرصة للاستثمار في قطاعي السياحة أو العقارات.