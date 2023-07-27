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استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة حتى نهاية أغسطس.. حفل أحمد سعد اليوم

كتب:

مريم جاد
03:42 ص | الخميس 27 يوليو 2023
مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة

قال أحمد غنيم، موفد «الحياة اليوم» من مدينة العلمين الجديدة، إن هناك إقبالا كبيرا من الزوار على المهرجان والفعاليات مستمرة حتى نهاية أغسطس، وتنوعت الفعاليات بين ترفيهية وفنية ورياضية، ونالت إعجاب الكثير من أنحاء العالم ومختلف الدول والجنسيات.

حفلة الفنان أحمد سعد

وتابع المراسل، خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، إن اليوم الخميس يشهد الحفلة الغنائية للفنان أحمد سعد والأسعار متنوعة بالمناطق داخل المدينة والفعاليات لا تقتصر على ذلك فقط بل هناك أنشطة وحفلات غنائية مختلفة مقبلة.

مسرح الشارع والعروض الفنية المختلفة

أضاف المراسل، أنه قد تم إنشاء مسرح الشارع الذي ستتم به عدة فعاليات منذ الساعة 3 حتى المساء، وسيشهد عدة عروض لفرق متنوعة وبالنسبة للأنشطة الرياضية تم إنشاء 3 ملاعب لرياضة البادل والبطولة القائمة حولها وستستمر الحفلات الفنية والغنائية طوال عطلة الأسبوع.

 

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بقلم مريم جاد