حالة الطقس اليوم في مصر والدول العربية.. موجة حارة تؤثر على عدد من المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم، على عدد من المناطق والمحافظات في مصر، وكذا الدول العربية، إذ تعاني الدول العربية والإفريقية من موجة حارة.

الطقس في مصر

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان اليوم، إنّ عددًا من مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، والسواحل الشمالية الغربية ستشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا، مائلًا للحرارة رطبًا ليلاً على كل الأنحاء.

طقس اليوم في الدول العربية

وبحسب موقع طقس العرب، تختلف الأحوال الجوية ودرجات الحرارة من دولة إلى أخرى، وتسجل الكويت 45 درجة للعظمى، والصغرى 35، وفي المملكة العربية السعودية تبلغ درجة الحرارة العظمى 45 درجة، والصغرى 34، وفي أبوظبي تكون الكبرى 41، والصغرى 35، وفي الجزائر العظمى 30 والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتسجل درجة الحرارة في المغرب العظمى 25 والصغرى 21، وفي طرابلس العظمى 36 والصغرى 24، وفي موريتانيا تبلغ درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 25 درجة مئوية.