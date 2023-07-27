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جدول حفلات مهرجان العلمين الجديدة.. اعرف أسعار وفئات التذاكر

كتب:

ضحى محمد
09:59 ص | الخميس 27 يوليو 2023
أحمد سعد

أحمد سعد

يشهد مهرجان العلمين الجديدة عددا من الحفلات الغنائية ضمن فعالياته، حيث ينطلق حفل الفنان أحمد سعد الليلة، وجاءت أسعار التذاكر في 3 فئات، الأولى طاولة لـ10 أشخاص بـ65 ألف جنيه، والثانية 600 جنيه، والثالثة 300 جنيه، ويقدم عدد من الأغنيات الخاصة به خلال الحفل.

موعد حفلات مهرجان العلمين الجديدة

وينطلق حفل راغب علامة ونانسي عجرم يوم 28 يوليو المقبل، ويقام حفل الموسيقار عمر خيرت والفنانة إليسا في مهرجان العلمين، الجمعة الموافق 11 أغسطس، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها الموسيقار عمر خيرت مع الفنانة إليسا في حفل واحد.

وتستعد الفنانة أنغام لإقامة حفلها بمهرجان العلمين الجديدة يوم 18 أغسطس المقبل، في أول ظهور فني مدينة العلمين الجديدة .

إسعاد يونس وبرنامجها «صاحبة السعادة»

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها «صاحبة السعادة» فرقة «أيامنا الحلوة»، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والحلقة تقدمها إسعاد يونس بمشاركة الساحر كريس المصري، المعروف عبر منصات التواصل الاجتماعي بخفة يده، فى أكبر ماجيك شو بمدينة العلمين، والمقرر عرضها يوم 29 يوليو الجاري.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.