الكاتب الصحفي محمد عدوي: مهرجان العلمين يكتسب ثقة الجميع بمرور الأيام

قال الكاتب الصحفي محمد عدوي، إن مهرجان العلمين الجديدة يزداد جماهيرية بمرور الأيام ويكتسب ثقة الجميع ومصداقية كل المقبلين عليه خلال فترته الممتدة لأكثر من شهر ونصف، متابعا: «المهرجان نجح في أن يكون له اسم مع أول إطلالة ويكون له مكان وسط الأنشطة الترفيهية على مستوى العالم كله، وهذا الأمر كان صعبا للغاية».

الأجواء في مهرجان العلمين الجديدة مبهرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن الأجواء في مهرجان العلمين الجديدة مبهرة والتسلسل الخاص بالحفلات والفاعليات مهم ومنظم للغاية، حتى لا يحدث نوعا من الملل طوال مدة المهرجان، مشيرا إلى أن المشاركات والفاعليات متنوعة ومختلفة، فعلى سبيل المثال عرض طائرات الـRC والمشاركات مع دولة الإمارات، وهذا الأمر كان جديدا على عالم الترفيه.

الحفلات والفاعليات تحدث رواجا للمهرجان

وأكد أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تشهد اليوم وغدا حفلات فنية لكبار النجوم، وتُحدث بها رواجا كبيرا للغاية للمهرجان، والجميع يستمتع بها ويحرص على المشاركة ومتابعة المهرجان في كل إجازات نهاية الأسبوع، موجها رسالة لكل للمواطنين الذين لم يذهبوا حتى الآن للعلمين: «خسرتوا كتير.. لازم تروحوا لأن العلمين كمهرجان بيقدم جرعة غير طبيعة من الترفيه وأصبحت عاصمة الترفيه على مستوى العالم بأكمله، تعالوا اتفرجوا وشوفوا جمال المنطقة واستمتعوا بفعاليات وأنشطة المهرجان الكبيرة».