إحالة راكب للمحاكمة بتهمة سرقة سائق تاكسي بالإكراه في الخليفة

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم بسرقة سائق أجرة بالإكراه في منطقة الخليفة في القاهرة، للمحاكمة الجنائية.

بلاغ من سائق سيارة أجرة

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص «سائق سيارة أجرة» يفيد بقيام أحد الأشخاص بإيقافه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق، وتفاجأ بتهديده باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته وسرقة مبلغ مالي.

تحديد مرتكب الواقعة

وبعد الانتقال وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وبحوزته مبلغ مالي وسلاح أبيض، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه.

القبض على المتهم

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات واقعة سرقة أخرى.

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال حسن شومان المحامي، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف شومان خلال حديثه لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».