نتيجة الثانوية العامة 2023.. انتهاء مراجعة الإجابات ووضع درجات الرأفة

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ كنترولات الثانوية العامة بدأت تجهيزاتها النهائية استعدادا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث جرى الانتهاء من مراجعة درجات طلاب بنتيجة الثانوية العامة، وتجميع الدرجات إلكترونيا داخل الكنترولات دون أي تدخل بشري.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّه جرى الانتهاء من وضع درجات الرأفة للطلاب المستحقين والراسبين في مادة أو 3 ضمن نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد مراجعة درجات الطلاب بالثانوية العامة 2023.

وأشار المصدر، إلى أنّ الطلاب الذين استفادوا من درجات الرأفة خلال مراجعة الدرجات، هم الطلاب الراسبين على حافة النجاح بالثانوية العامة، حيث يتم إضافة الدرجات وفق ضوابط صارمة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 ودرجات الرأفة

وأوضح المصدر، أنّ الكنترولات بدأت تجميع نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي، استعدادا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية الأسبوع المقبل، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، حيث يتم تسليم نسخة من نتيجة الثانوية العامة والمجمع التكراري استعدادا لإجراء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2023.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا بداية الأسبوع المقبل، لإعلان نتيجه الثانويه العامه ٢٠٢٣ وأوائل الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمة والأدبية، بحضور قيادات وزارة التعليم، ويتم تكريم أوائل الثانوية العامة 2023 خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة.