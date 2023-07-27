رئيس جزر القمر: أفريقيا على حافة الانهيار.. ولا بد من تعزيز الاكتفاء الذاتي

قال غزالي عثماني رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة جزر القمر، إن العالم اليوم يواجه الكثير من التحديات سواء الاقتصادية أو المناخية أو التهديدات واسعة النطاق، مشيرا إلى أن الكثير من الدول تعاني نقص احتياجتها والفقر، وهذا يهدد الأمن الغذائي.

وأضاف في كلمته خلال أعمال القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن اليوم على حافة الانهيار الدول الأفريقية اليوم متضررة وتعاني بشكل كبير، ويجب العمل على تعزيز الذاتية والاكتفاء الذاتي لأفريقيا خاصة بعد جائحة كورونا».

وتابع: «الأوضاع بعد جائحة كورونا أصبحت أسهل قليلا، وأفريقيا لديها قدرات وإمكانيات كبيرة ولكن بحاجة للمساعدة لكي نستغل هذه القدرات، نعاني مشكلات داخلية أفريقية في مجال الأمن».