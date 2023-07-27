عاجل.. 8 لاعبين خارج الأهلي في الموسم الجديد

ظهرت بشكل كبير ملامح قائمة اللاعبين الراحلين عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتهاء الموسم الحالي، وتتويج الفريق بـ5 بطولات، سواء بسبب خروجهم من حسابات المدير الفني مارسيل كولر، أو عدم الحاجة الفنية لهم في الموسم الجديد.

شادي حسين ينتقل إلى نادي زِد

وبات أول الراحلين عن الفريق الأول بالنادي الأهلي، شادي حسين، مهاجم الفريق الذي أنهت الإدارة الحمراء، إجراءات انتقاله إلى نادي زِد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، وسينضم للفريق خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز.

ثاني الراحلين هو الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق، الذي انتهت إعارته لنادي القادسية السعودية، وطلب مارسيل كولر تسويقه لأي نادي آخر، لعدم الحاجة الفنية له داخل الفريق.

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