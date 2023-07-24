عاجل.. 7 نجوم يقتربون من الرحيل عن الأهلي

بات 7 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالاستبعاد من قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعدما خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ويرتب مارسيل كولر أوراقه من أجل حسم ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد إذ من المقرر بدأ فتح باب القيد يوم 27 يوليو الجاري، بعدما رحل بشكل رسمي عن الفريق 4 لاعبين وهم حمدي فتحي وأيمن أشرف وبرونو سافيو ولويس ميكيسوني.

المهددون بالرحيل عن قائمة الأهلي في الموسم الجديد

واقترب كلا من «علي لطفي - خالد عبدالفتاح - محمد أشرف - محمد فخري - أحمد قندوسي - شادي حسين - والتر بواليا» من الرحيل عن صفوف الأهلي في الموسم الجديد بعد خروجهم من الحسابات الفنية للفريق.

واقترب علي لطفي من الرحيل إلى صفوف نادي زد إذ يتوقف رحيل اللاعب على تحديد مصير محمد الشناوي الذي تلقى مفاوضات جديدة من نادي النصر السعودي.

كما اقترب شادي حسين من الرحيل إلى صفوف نادي زد بعدما خرج من حسابات كولر بشكل نهائي وهو نفس مصير والتر بواليا الذي رفض كولر عودته من الإعارة.

ويراقب مارسيل كولر الثنائي أحمد قندوسي وخالد عبدالفتاح من أجل حسم مصيرهم بشكل نهائي مع الأهلي من عدمه في الموسم المقبل، إذ يقترب قندوسي من الرحيل في ظل رغبة كولر التعاقد مع جناح ورأس حربة أجانب، فيما يقترب خالد عبدالفتاح من العودة لسموحة بعد اقتراب تعافي أكرم توفيق وكريم فؤاد بداية الموسم المقبل.

ووافق مارسيل كولر على خروج الثنائي محمد أشرف ومحمد فخري، بعدما استقر المدرب السويسري على عودة محمد شكري في مركز الظهير الأيسر ليكون بديلا لعلي معلول، بالإضافة إلى التعاقد مع إمام عاشور في وسط الملعب.