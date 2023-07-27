ارتفاع أسعار النفط عالميا لأعلى مستوى خلال 3 أشهر.. كم سعر البرميل؟

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق 79 دولارًا للبرميل، اليوم، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر سجلها في وقت سابق من الأسبوع، حيث دعمت السوق احتمالية تشديد المعروض العالمي وانتعاش الطلب الصيني.

صعدت أسعار النفط أكثر من عشرة بالمئة هذا الشهر

ووفقا لما نشره موقع تريندينج إيكونومي، صعدت أسعار النفط أكثر من 10% هذا الشهر بسبب تخفيضات طوعية للإنتاج من جانب السعودية وروسيا، فضلا عن مؤشرات من أوبك+ على استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وتعهّدت السلطات الصينية بتكثيف الدعم السياسي لدعم الاقتصاد، وتعزيز التوقعات لأكبر مستورد للخام في العالم.

ويأتي التخفيض التطوعي الإضافي، لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك+» لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، فيما أعلنت روسيا تخفيض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يوميا في أغسطس.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة

وفي غضون ذلك، تعرضت أسعار النفط لضغوط أمس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما أثار مخاوف بشأن الطلب الكلي، ويُتوقع أيضًا أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة أكثر اليوم، والإشارة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وسط التضخم المستمر.