إصابة 12 شخصا بينهم 5 أشقاء في انقلاب سيارة بالسويس

شهد طريق جنيفة بمحافظة السويس، وقوع حادث انقلاب سيارة «سوزوكي»، اليوم، مما أسفر عن وقوع 12 مصابًا، وجرى نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة

تلقي مرفق إسعاف السويس، بلاغًا، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق جنيفة بعد محطة تموين السيارات، وجرى الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين وجود 12 مصابا وجرى نقلهم إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى، قد استقبل اليوم الخميس، 12 مصاباً في حادث انقلاب سيارة، وخضع المصابون جميعاً إلى الفحوصات اللازمة وجرى وضعهم تحت الملاحظة، وترواحت معظم الإصابات بين كسور وجروح بمناطق متفرقة بالجسم، وإصابات ما بعد الارتجاج.

أسماء المصابين في الحادث

- أحمد محمد محمد، 27 عاما، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب باشتباه خلع في الكتف الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم

- ياسمين محمد محمد، 29 عاما مقيمة بمحافظة الشرقية، ومصابة بسحجات وكدمات واشتباه كسر باليد اليمنى

- نيرة محمد محمد، 19عاما، مقيمة بمحافظة الشرقية، ومصابة بسحجات وكدمات

- آية محمد محمد، 22 عاما، مقيمة بمحافظة الشرقية، ومصابة باشتباه كسر في الحوض وسحجات وكدمات

- محمد محمد محمد، 50 عاما، مقيم بمحافظة الشرقية، ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالضلوع

- نادية محمد إبراهيم، 53 عامًا، مقيمة بمحافظة الشرقية، وإصابتها عبارة عن اشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بالحاجب وكدمة بالضلوع وسحجات وكدمات متفرقة

- حور أحمد بكير، عام ونصف، مقيمة بمحافظة الشرقية، ومصابة بجرح قطعي في فروة الرأس وما بعد الارتجاج

- أحمد السيد طنطاوي، 9 أعوام، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

- محمد السيد طنطاوى، 8 سنوات، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بسحجات وكدمات

- آية محمد فتح الله، 22 عاما، مقيمة بمحافظة الشرقية، وإصابتها عبارة عن اشتباه خلع بالكتف وجروح متفرقة

- نور السيد محمد، سنتين، مقيمة بمحافظة الشرقية، مصابة بسحجات وكدمات

- السيد محمد السيد، 42 عاما، مقيم بمحافظة الشرقية، ومصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات