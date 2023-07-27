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خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول في الثانوية العامة بالقاهرة إلى 235 درجة

كتب:

وائل فايز
12:30 م | الخميس 27 يوليو 2023
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خفض درجة الحد الأدنى لتنسيق القبول في الثانوي العام للعام الدراسي 2023-2024، إلى 235 درجة بدلا من 245، وخفض درجة الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات لأقل من الثانوي العام بـ40 درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأوضح أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنّ القرار جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلاب، مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، كي لا يتأثر سير العملية التعليمية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.