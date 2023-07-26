خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي إلى 220 درجة بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خفض مجموع القبول في الثانوي العام اليوم بمدارس المحافظة إلى 220 درجة في المرحلة الثانية، من تنسيق الثانوي العام بدلا من 225 درجة، التي جرى إقرارها في المرحلة الأولى عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

النزول بالحد الأدنى للثانوي العام بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية في بيان له أنه وافق على ما جرى عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/2024 ليصبح 220 درجة بدلا من 225 درجة

أضاف أن القرار يأتي تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب وفي ظل وجود كثافات تسمح بقبول طلاب أكثر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

أوضح محافظ القليوبية في بيانه أن التقديم مستمر بالمدارس الثانوية بالمحافظة وفق الحد الأدنى الجديد لتنسيق الثانوي العام 220 درجة في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه يمكن للطلاب التقدم لكافة المدارس الثانوية بحد أدني 220 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقدم في مدارس الثانوي العام

أوضح محافظ القليوبية أن الأوراق المطلوبة للتقدم في مدارس الثانوي العام وفق الحد الأدنى الجديد هي :

- طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر

- 2 صورة البطاقة الصحية

- الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم «الشهادة الإعدادية» و2 صورة منها

- صورة بطاقة ولي الأمر

-4 صور شخصية حديثة.

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي أمره ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها، ويسجل الرقم القومي وتكتب بخط واضح.

- 20 طابع مهن تعليمية.

- 1 طابع تعليمي.

- ملف ورقي.

- حافظة بلاستيك بكبسولة