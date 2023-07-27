رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

كشف الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، في تصريح لـ«الوطن»، أن المنطقة تنتظر المظروف الخاص بأسماء الأوائل، إذ جرى إعلان رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج، للطلاب وأولياء الأمور، وفقا لما أعلنه الأزهر الشريف، في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، وجرى بثه عبر صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتوجه وفد من المنطقة لمحافظة القاهرة، لحضور المؤتمر الذي عقد اليوم، للحصول على المظروف مغلقًا، حيث تحتوي تلك المظاريف على أسماء الأوائل في كل منطقة وإدارة تعليمية على حدى، وسيعود الوفد إلى المحافظة بسيارة المنطقة، ليتم فتح المظروف الخاص بنتيجة سوهاج داخل المنطقة وسط إجراءات مشددة.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج

وأكد رئيس منطقة سوهاج، أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يمكنهم الحصول على النتيجة عبر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج من هنا، وذلك بعد الساعة الـ4 مساء الايوم، عقب وصول مظروف النتيجة وفضة في لجنة يترأسها رئيس المنطقة، وقدم التهنئة لأوائل الثانوية الأزهرية بمختلف المحافظات عامة ولطلاب محافظة سوهاج خاصة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

يتم عقب الدخول على الرابط للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج، كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، لتظهر النتيجة والإدارة وترتيب الطالب أو الطالبة بالإضافة إلى تفصيل درجات المواد.

وقد أدى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج، 17 ألف طالب وطالبة من مختلف مراكز المحافظة، بالقسمين العلمي والأدبي في 53 لجنة امتحانية في جميع الإدارات الأزهرية بالمحافظة.