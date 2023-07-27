رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالقليوبية

يرغب طلاب محافظة القليوبية في معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس، إذ أناب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر لاعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 وإعلان نسب النجاح والأوائل.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

وللحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية في محافظة القليوبية يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال هذا الرابط، وكتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية الأزهرية والحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

موعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالقليوبية

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة القليوبية اليوم الخميس وفقا لبيان الأزهر بعد اعتماد النتيجة من قبل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اليوم الخميس بتاريخ 27 يوليو الجاري 2023.