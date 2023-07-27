«الخارجية» و«الهجرة» تنشران قرارات جديدة بشأن «التجنيد» للمصريين في الخارج

تلقت وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظرا لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

قرارات «الخارجية» و«الهجرة» في موقف تجنيد المصريين بالخارج

ووفق بيان صادر عن وزارتي الخارجية والهجرة، فإنه حرصا من الدولة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج فقد تقرر الآتي:

1- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية سيعلن عنه لاحقا اعتبارا من 14 أغسطس المقبل لمدة ثلاثين يوما.

2- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاما لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف.

3- لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

سرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة

4- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع: «الاسم - صورة بطاقة الرقم القومي – صورة جواز السفر – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي إن وجد – تاريخ مغادرة البلاد – الدولة المقيم بها – البريد الالكتروني – البيانات البنكية الخاصة بالإيداع: اسم البنك\ الفرع خارج البلاد – اسم الحساب – السويفت كود – IBAN- رقم حافظة الإيداع\ رقم العملية – تاريخ الحافظة- العملية – المبلغ 5000 دولار / يورو، ويسدد على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي طبقا للبيانات المرفقة».

5- تهيب وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.