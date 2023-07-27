هل تستمر موجة الطقس الحارة حتى أغسطس المقبل؟.. اعرف موعد انكسارها

موجة من الطقس شديد الحرارة شهدتها كافة الأنحاء خلال الفترة الماضية، وصلت إلى ذروتها اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، لتسجل القاهرة درجة حرارة عظمى 40، وجعلت تلك الموجة الكثير من المواطنين يتسائلون عن موعد انكسارها، وهل تستمر حتى شهر أغسطس أم أنها ستنكسر قبل حلوله، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على إعلان حالة الطقس باستمرار.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من يوم السبت المقبل، ليكون هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يعني أن الموجه الحارة ستنكسر قبل حلول شهر أغسطس.

حالة الطقس في ذروة الموجة الحارة

وأوضحت الهيئة تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس وغدا الجمعة في أيام ذروة الموجة الحارة، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطبا على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45، والمحسوسة 46 درجة مئوية