رئيس الاتحاد الأفريقي: الأزمة الأوكرانية أثرت على توريد الحبوب للقارة السمراء

قال غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جزر القمر، إنّ مشكلة توريد الحبوب مشكلة مصيرية بالنسبة للدول الأفريقية، حيث إن روسيا تتعاون مع الدول الأفريقية وتبذل قصارى جهدها لمواجهة المشكلات المترتبة على عدم وصول الحبوب إلى الدول الأفريقية.

وأضاف «عثماني»، خلال كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية والمنعقدة في روسيا بمدينة سانت بطرسبرج، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ روسيا ورّدت أكثر من 1.9 مليون طن بمبلغ فاق 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنّ الأزمة الأوكرانية أثّرت بشكل بالغ على الوضع القائم، وتسوية تلك الأزمة ستتيح إنقاذ المزيد من الناس والذين يتوقف مصيرهم على توريد المواد الغذائية.

رئيس الاتحاد الأفريقي: قاراتنا تعاني من تأثير بالغ في الأسعار

وتابع: «قارتنا تعاني من تأثير بالغ في الأسعار، وأتوجه إلى جميع المشاركين في العملية بالنظر في تسهيل توريدات الأوكرانية والروسية إلى بلداننا، ونحن على استعداد أن نتعاون مع روسيا في كل المجالات والقطاعات؛ لضمان السلامة والأمن في القارة، ونبذل كل ما بوسعنا لضمان الأمن والسلام».