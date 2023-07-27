حالة من الترقب الشديد بين عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور، انتظارا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول، ومن المقرر أن يعقد الأزهر الشريف مؤتمرا صحفيا اليوم برئاسة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف للإعلان عن النتيجة بعد نحو ساعة.

متاح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول

وفيما يتعلق بموعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول والتي ستكون متاحة بعد قليل من الآن على موقع بوابة الأزهر الشريف، وللحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم وأرقام الجلوس اضغط هـــــنا.

الأزهر الشريف يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023

وكشف الأزهر الشريف في بيان له مساء أمس، أسماء أوائل الطلاب، موضحا أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أجرى اتصالات هاتفية هنأ من خلالها أوائل الثانوية الأزهرية في الشعبتين الأدبي والعلمي، معربا عن تقديره للطلاب المتفوقين ولأسرهم لما قدموه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق وخلق بيئة ملائمة للنجاح.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

وكشف البيان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية وهم أسماء عبدالله السماحي، حبيبة السيد خليفة، عصام هلال الحريري، ثراء سمير الرشيدي، حبيبة حمدي عبدالرحمن، ندى حسين السعودي، ياسمين عبدالفتاح النجار، بلال محمد جمعة، أحمد مقتدى صابر، أية محمد عجور، منة الله محمد أحمد.