رئيس بنك بريكس: نولي أهمية خاصة للبني التحتية في الدول النامية

قالت رئيس بنك التنمية الجديد بريكس، ديلما روسيف، إنّ البنك يولي أهمية كبرى لتنمية البني التحتية في الدول النامية، ومشاركة اقتصاديات الدول النامية في مثل تلك العمليات، مشيرا إلى أنّ البنك يرى في ذلك الأمر أهمية أولوية وملحة، ونشاطر فكرة أن تكون أعمالنا ساعية للتنمية المستدامة والحد من الجوع والفقر.

وأضافت روسيف، خلال كلمتها أمام القمة الروسية الأفريقية والمنعقدة في روسيا بمدينة سان بطرسبرج، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ البنك يعمل على مشاركة ونقل الخبرات القائمة والممارسات المتقدمه للتنمية، والتي بلورتها حكومتنا، لافتا إلى أنّ «بنك بريكس للتنمية يعمل على تقديم القروض ولن يتوقف عن ذلك، والدول النامية عادة تعتمد على اللاعبين الخارجيين، لذلك فنحن نريد أن نوسع ما يفعله البنك في الدول النامية».

وتابعت: «نسعى لتنويع أعمالنا وخطواتناـ وتعزيز عمل البنك كمؤسسة لدعم دول الجنوب العالمي، كما أنّ الدول النامية خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية هم شركاء استراتيجيين، ونعمل حاليا على توسيع أهمية المشروعات الخاصة بنا والتي نمولها، ونحتاج لتوطيد أقدامنا في المناطق الأخرى، وأن نتعاون مع الدول والبنك».