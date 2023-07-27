أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة كفر الشيخ.. نسبة نجاح 52.38%

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، عقب اعتماد النتيجة رسميا بنسبة نجاح بلغت 52.38% للشعبة العلمية 59.34%، وللشعبة الأدبية 46.36%.

أوائل الثانوية الأزهرية في كفر الشيخ

ووفقا لبيان صادر عن المنطقة الأزهرية فإنّ أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة كفر الشيخ، كالتالي:

1- أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي، بمعهد فتيات أبو زيادة الثانوي الأزهري، «القسم العلمي»، وحصلت على المركز الأول بنسبة 99.85%.

2- حبيبة السيد مصطفى حسين خليفة، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي الأزهري، «القسم العلمي»، وحصلت على المركز الأول مكرر بنسبة 99.85%.

3- بلال محمد السيد أحمد جمعة بمعهد أبو مندور الثانوي الأزهري بنين، «القسم الأدبي - مكفوفين»، وحصل على المركز الثاني بنسبة 92.22%.

4- أسامة محمد السيد عراقي، بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، «القسم العلمي»، وحصل علي المركز الرابع بنسبة 99.69%.

5- هند أحمد، بمعهد فتيات كفر الشيخ النموذجي، «القسم العلمي»، وحصلت علي المركز الرابع مكرر بنسبة 99.69%.

6- محمد علي حسن، بمعهد صندلا الثانوي بنين، «القسم العلمي»، وحصل علي المركز العاشر مكرر بنسبة 99.54%.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية 2023

وهنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة كفر الشيخ من طلاب معاهد المنطقة الحاصلين علي المراكز الأولى في ترتيب أوائل الجمهورية بنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام.

وأعرب رئيس المنطقة، عن خالص تقديره لأسر هؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز أبنائهم ومساعدتهم على ‏التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيدا من التفوق في المراحل الجامعية، كما خّص بالشكر والعرفان لمسئولي الإدارات والمعاهد التابع لهم الطلاب الأوائل، لمجهودهم الوفير تجاه الطلاب، وإعانتهم حتي استطاعوا أن يحققوا هذه الدرجة من النجاح والتفوق، والتي تعكس مدى تطور العملية التعليمية بأزهر كفر الشيخ، وانطلاقها في مسارها الصحيح.

تهنئة أوائل الثانوية الأزهرية 2023 تليفونيا

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على تهنئة الطلاب الأوائل تليفونيا، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح والرقي في المراحل المقبلة حتى يستطيعوا إدخال البهجة والسرور على ذويهم دائمًا، لافتا إلى أنهم الأمل القادم للارتقاء برسالة الأزهر الشريف ومستقبل مصر الحبيبة.