أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في كفر الشيخ.. حصدوا 3 مراكز متقدمة

كشف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، تصدر المنطقة، أوائل الثانوية الأزهرية 2023 على مستوى مناطق الجمهورية، بعد أنّ حصدت 3 مراكز متقدمة بين أوائل الجمهورية.

وأعرب «شهاوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن خالص تقديره لأسر طلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح حتى حصدوا 3 مراكز متقدمة بين أوائل الثانوية الأزهرية 2023، متمنياً لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

تكريم أوائل الثانوية الأزهرية

وأكد «شهاوي»، أنّه أجري اتصالات هاتفية، هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية 2023 الـ3 من أبناء منطقة كفر الشيخ الأزهرية بتفوقهم، لافتاً إلى أنّه سيجري تكريمهم خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

وحصد 3 طلاب من أبناء منطقة كفر الشيخ الأزهرية، مراكز متقدمة بين أوائل الثانوية الأزهرية 2023، وأسماؤهم كالتالي:

1- أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي، بمعهد فتيات أبو زيادة الثانوي الأزهري، «القسم العلمي»، وحصلت على المركز الأول بمجموع 649 بنسبة 99.85%.

2- حبيبة السيد مصطفى حسين خليفة، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي الأزهري، «القسم العلمي»، وحصلت على المركز الأول بمجموع 649 بنسبة 99.85%.

3- بلال محمد السيد أحمد جمعة، بمعهد أبو مندور الثانوي الأزهري بنين، «القسم الأدبي - مكفوفين»، وحصل على المركز الثاني بمجموع 581 أي بنسبة 92.22 %.

اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الخميس

ومن المقرر أنّ يعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ويُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.