«فنون متحدي الإعاقة» تبدع في العيد القومي للإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم ديفيليه فرقة فنون متحدي الإعاقة لفرع ثقافة الإسكندرية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالعيد القومي للثغر، حيث قدمت الفرقة رقصة التنورة والحصان وفقرة استعراضية على نغمات أغنية عمار يا إسكندرية خلال الفعاليات التي انطلقت على الكورنيش بدءًا من المنتزة وحتى رأس التين، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، وجاكلين عازر نائبا المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

معرض فني بعنوان «إسكندرية بتفرح»

يأتي ذلك ضمن الفعاليات، المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع الإسكندرية برئاسة والتي تضمنت معرضا فنيا نظمه قسم المواهب بالفرع بعنوان «إسكندرية بتفرح» بقصر ثقافة الشاطبي تضمن 100 لوحة فنية بخامات مختلفة بمشاركة المواقع الثقافية بالفرع.

معرض فني عن معالم الإسكندرية

كما نظم بيت ثقافة 26 يوليو معرضا آخر افتتحه د. أحمد بركات أستاذ مساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بحضور د. منال يمني مدير الشئون الثقافية بالفرع والفنان التشكيلي مهاب السنباوي.

واشتمل المعرض على 33 لوحة فنية عن معالم الثغر باستخدام خامات متنوعة منها الرصاص، الاكريليك، الخشب، ألوان الزيت وغيرها، بالإضافة إلى لوحات نتاج ورش متعددة ضمن نشاط مرسم الفنون التشكيلية، واختتم اليوم بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين إشراف الفنانة التشكيلية سمر مناع.