قطاع الفنون التشكيلية يستعد للدورة الـ44 من المعرض العام

استعدادا للدورة الـ44 من المعرض العام، علمت «الوطن» أن الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية عقد اجتماعا مع مجموعة من الفنانين الذي تولوا مهمة المعرض في الدورات الماضية، لمناقشة وجهات النظر المختلفة من أجل خروج المعرض بصورة تليق بالحركة الفنية المصرية خلال الدورة القادمة المقرر عقدها خلال الشهورالمقبلة.

استعدادات المعرض العام 2023

كما طرح القطاع استطلاعا للرأي عبر رابط على الصفحة الرسمية للقطاع على فيسبوك حول تطلعات الفنانين والمعنين بشأن المعرض العام ، وجاء فيه: انطلاقاً من تقديرنا لكون المعرض العام أهم تظاهرة ثقافية ترصُد حركة الفن التشكيلي في مصر، وحرصاً من قطاع الفنون التشكيلية على خروج هذا الحدث الأهم بصورة تليق بتاريخ الحركة التشكيلية المصرية، ولما كان لجموع الفنانين آراء ورؤى عديدة يمكنها أن تمثل قوة دفع تساهم في تطوير آليات العمل على الحدث من عملية تنظيمية، وآليات ومعايير اختيار، وغيرها من المقترحات.

وتابع: يمكن مشاركة الأفكار في عمليات التطوير التي يتبناها القطاع حاليا، علما بأن مدة هذا الاستطلاع أسبوع من الآن، عبر الرابط، منوها إلى أن استطلاع الرأي يكون مسجلا بإيميل شركة جوجل.