حيثيات المحكمة على متهمتين لتهريب المواطنين خارج البلاد 3 سنوات

فندت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات حكمها على متهمتان لإدانتهما بتهريب المهاجرين إلى دولة اليونان، بعد معاقبة كلًا منهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهما مبلغ مالي 200 ألف جنيه، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

تكوين جماعة إجرامية لتهريب المواطنين

وجاء في حيثيات المحكمة أنه بعد أن استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها بأن المتهمتين في 29 سبتمبر من عام 2021 في دائرة قسم شرطة النزهة هربا وآخرين مجهولين حال تكوينهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية 11 شابًا، بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة اليونان مرورًا بدولة ألبانيا وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

الحصول على مكاسب مادية

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهمتين انضمتا إلى جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غيرمشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولتي اليونان وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادي.

وحسب ما جاء في أقوال الشهود في القضية، شخص يدعى «حسني. ع» بأنه في إطار سعية للهجرة إلى دولة اليونان تواصل مع المتهمة «نانسي. ن» واتفق معها على تسهيل إجراءات سفره إلى هناك عن طريق تجهيز رحلة سفر إلى دولة ألبانيا تحت غطاء السياحة مقابل مبلغ مالى قدره خمسة وعشرون ألف جنيه، ومنها سوف تقوم بربطه ببعض المهربين في دولة ألبانيا ليسهلوا له هجرته إلى دولة اليونان مقابل مبلغ مالي وقدره ألف يورو، وتمت الجريمة بناءًا على تلك الاتفاق وتلك المساعدة.