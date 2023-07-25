المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سيدة في النزهة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية 4 متهمين بسرقة حقيبة من إحدى السيدات في دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

سرقة إحدى السيدات بالإكراه

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بسرقة إحدى السيدات بالإكراه في دائرة القسم.

وتلقى قسم شرطة النزهة إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام 4 متهمين بسرقة إحدى السيدات بالإكراه في دائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 4 متهمين مُسجلين جنائيًا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.