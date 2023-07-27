محافظ أسيوط يتوعد كل من يثبت تقصيره في أداء عمله

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية ومستجدات ونسب وجهود إزالة التعديات ومخالفات البناء، ووجه بضرورة إخطار رؤساء المدن والقرى ومديرية الزراعة والري فورًا بشأن أي تغيير يرصد في نطاق الأراضي أو حرم الري، منوها بأنه يجرى محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

واستعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية وبيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها وخاصة بمركز الفتح وتطوير منظومة العمل بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي المتغيرات المكانية بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أية تعديات أو مخالفات بناء في مهدها وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية وجهات الولاية واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع تكرار التعديات مرة أخرى.

إزالة المخالفات بشكل فوري

وكلف محافظ أسيوط مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالمراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة للمتغيرات التي يجرى رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو عن طريق الرصد الميداني وإزالة المخالفات بشكل فوري واتخاذ كل الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين.