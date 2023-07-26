عقدت لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية، اجتماعًا، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم، بحضور الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة والقائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الكفاءة والعطاء

واستهل الدكتور أحمد المنشاوي الاجتماع، بتوجيه الشكر وتقديم درع الجامعة، إلى المستشار حسن إبراهيم المستشار القانوني لرئيس الجامعة؛ لبلوغه السن القانوني للمعاش، وتقديراً لجهوده، ومسيرة عطائه خلال فترة عمله، والمشهود له بالكفاءة والجدية والتفاني في العمل، وما تركه من بصمات واضحة؛ لتقدم ونجاح الجامعة، متمنياً لسيادته المزيد من التقدم والنجاح في حياته المستقبلية.

اعتماد لائحة كلية الطب

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، موافقة لجنة القطاع الطبي على اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية، وهو مايعد حافزا قوياّ، وخطوة إيجابية؛ لمواصلة العمل من أجل اعتماد باقي اللوائح للكليات.

الانعقاد الدوري للجنة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الاجتماع يأتي في إطار الانعقاد الدوري للجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية عن شهر يوليو، مؤكداً دور جامعة أسيوط المهم الذي تقوم به في تقديم كافة أوجه الدعم الأكاديمي، والإداري، واللوجستي اللازم؛ لاستمرار العملية التعليمية بكليات الجامعة الأهلية على النحو الأمثل، من خلال الإفادة مما تملكه جامعة أسيوط الحكومية من البنية التحتية المتميزة، والموارد البشرية، والكوادر المتخصصة؛ لصالح العملية التعليمية بالجامعة الأهلية.

زيادة عدد البرامج الدراسية

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن، إنه خلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية، والإدارية المدرجة على جدول أعمال الجلسة، التي تضمنت النظر في زيادة عدد البرامج الدراسية، ومتابعة الإجراءات الجاري اتخاذها؛ لاعتماد عدد من البرامج الدراسية الجديدة؛ لطرحها للدراسة بها العام الجامعي القادم، وتأسيس المعامل، ومتابعة استكمال أعمال الفرش و التأثيث، مشيداً بأعضاء الكادر الأكاديمي، والإداري المختصين بالعمل بالجامعة الأهلية؛ لما قدموه من عمل مخلص، ودؤوب، وجهد مبذول أسهم في انتظام العملية التعليمية على النحو الأمثل.