مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر تعرضهم لانقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي في الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق الصعيد الصحراوي، قبل مدخل دمو ومدخل أبوصير، لنقل الجثة لثلاجة الموتى والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، بدائرة مركز الفيوم، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق القاهرة/ أسيوط الغربي، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل الجثة والمشرحة إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام عدا مصاب واحد رفض النقل، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.