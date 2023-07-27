يترقب الطلاب وأولياء الأمور، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة أسيوط، بعد اعتمادها رسميًا من الأزهر الشريف اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، وإتاحتها عبر موقع الأزهر الشريف برقم الجلوس، وذلك بعد إعلان أسماء الأوائل بالقسمين الأدبي والعلمي، وتهنئتهم أمس.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة أسيوط

ويتيح الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة أسيوط، بعد اعتمادها رسميا، إذ أُعلنت أسماء الأوائل بالقسمين الأدبي والعلمي، من خلال الرابط هنا.

وكان الأزهر الشريف، قد اعتمد أسماء أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023، عقب اعتمادها من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

توقعات نسب النجاح بالثانوية الأزهرية

وكشف وكيل الأزهر الشريف، في بيان صحفي، توقعات نسب النجاح من خلال تصحيح العينات العشوائية، التي جاءت في القسم العلمي كما يلي:

- مادة الفقه الحنفي والشافعي نحو 98%.

- المالكي 94%.

- الحديث 94% والقرآن الكريم 97%.

- اللغة الإنجليزية 89%.

- الأدب والنصوص 95%.