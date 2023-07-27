كيف تحصل على قرض شخصي بأقل فائدة بنكية؟.. خطوات بسيطة

تعد القروض البنكية هي الملاذ الآمن للأفراد الراغبين في شراء أشياء ضرورية يحتاجون إليها ولا يملكون الأموال المطلوبة لشراء الضروريات من أساسيات الحياة، الأمر الذي يجعل بنك ناصر الاجتماعي يحرص على توفير فرصة الحصول على قرض شخصي بضمان المرتب أو المعاش.

ويحرص بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن على تقديم فرصة الحصول على قرض شخصي بأقل فائدة في البنوك، إذ يتم منح القروض بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، و لا يتم منح القرض لموظفي العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة، بعائد 11% فى حالة وجود ضامن حكومي، و11.7% في حال عدم وجود ضامن حكومي، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وإجراءات الحصول على قرض من بنك ناصر بأقل عائد، وفق الموقع الرسمي للبنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض الشخصي من بنك ناصر الاجتماعي مر على تعيينه 5 سنوات.

- لابد أن يكون لديه رقم تأميني، يجب تقديمه عند طلب القرض.

- لابد من تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.

- تقديم إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي.

- ضرورة تقديم بيان بمفردات الدخل.

- تقديم بيان يوضح الحالة الوظيفية.

إجراءات الحصول على قرض شخصي بأقل عائد من بنك ناصر

​- يتوجه الراغب في الحصول على القرض الشخصي إلى بنك ناصر لتقديم المستندات السابقة.

- يتم مراجعه المستندات المقدمة.

- تحويل المرتب أو المعاش.

- صرف قيمة القرض للعميل.