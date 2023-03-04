قرض شخصي من بنك الإسكندرية لأصحاب المعاشات.. فترة سداد تصل إلى 12 سنة

توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، باقة متنوعة من التمويلات المختلفة، وفقًا لاحتياجات المواطنين، من بين هذه القروض القرض الشخصي لأصحاب المعاشات بضمان المعاش.

ويقدم بنك الإسكندرية، القرض الشخصي بضمان المعاش، لأصحاب المعاشات، بقيمة تمويل تصل إلى 3 مليون جنيه.

وترصد «الوطن» مميزات وشروط الحصول على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، من بنك الإسكندرية.

مميزات القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية:

- تمويل مخصص للمصريين أصحاب المعاشات.

- قيمة التمويل: تصل إلى 3 ملايين جنيه.

- فترة سداد طويلة سداد تصل إلى 12 سنة.

- أسعار عائد متغيرة وثابتة وتنافسية مع امكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو ثابتة.

- تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

متطلبات التمويل الأساسية

- عمر العميل: لا يتعدى 65 عاما

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- التعهد بتحويل المعاش الى بنك الاسكندرية

- فاتورة مرافق حديثة غاز – كهرباء – تليفون لا يتعدى تاريخها 3 أشهر

- يمكن طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.